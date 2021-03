Több 444 videó?

Nagyüzemben zajlott a hétvégén az oltás a budapesti Szent Imre Kórházban kialakított oltóponton. Annak ellenére érkeznek sokan, hogy pénteken sms-ben tájékoztatták őket arról, hogy most hétvégén mégsem kaphatnak vakcinát. De olyanok is sokan jönnek, akik csak szerencsét próbálnak, hátha úgy is beoltják őket, hogy még messze van, amíg szabály szerint sorra kerülnének.