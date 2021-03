Most derült ki, hogy egy tanítványa hazugsága miatt fejezték le a francia tanárt

Több 444 videó?

A Le Parisien információja szerint az egész Franciaországot megrázó tavalyi terrorista gyilkossághoz, vagyis a tanár Samuel Paty októberi lefejezéséhez vezető lavinát egy muszlim diáklány hazugsága indította el, amit a lány a lap szerint be is vallott a nyomozóknak. Z. ugyanis elárulta, hogy nem is volt jelen azon az osztályfőnöki órán, amikor a szólásszabadságról értekezve Paty megmutatta a diákjainak azokat a Mohamedről készült karikatúrákat, amik miatt a Charlie Hebdo nevű szatírikus lap több munkatársát korábban meggyilkolták.

A Paty-gyilkosság sztorija eddig nagyjából úgy hangzott, hogy Z., a tanuló otthon elmesélte az apjának, hogy azért kapott 2 napos kizárás büntetést a suliban, mert szóvá tette a felháborodását, amiért Paty tanár úr Mohamedet gyalázta az óráján. A felháborodott apa erre a tanárt ostorozó videót osztott meg egy közösségi oldalon. Ezt a videót szúrta ki a 18 éves, frissen radikalizálódott, csecsen származású Abdoullakh Anzorov, hogy néhány nappal később a nyílt utcán lefejezze a tanárt.

A le Parisien információja szerint Z. az egyik kihallgatásán bevallotta, hogy ott sem volt a kérdéses órán, arról csak hallott a többiektől és azt is beismerte, hogy az egész ügyről hazudott az apjának. Állítása szerint azért, mert az ikernővére jó tanuló, ő viszont rossz és nem merte volna bevallani otthon, hogy igazolatlan hiányzások miatt kapott büntetést. Inkább felépített egy kamusztorit a Mohamedet sértő osztályfőnöki óra köré, aminek részeként még hivatalos panaszt is tett az iskolában az óra miatt, amin ott sem volt, hiszen akkor igazából már ki volt tiltva.

Az ügyben folyó perben Z. apját, aki Samuel Patyt célpontttá tette, terrorista gyilkosságban való bűnrészességgel vádolják.

