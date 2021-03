Orbán: A következő két hét nehéz lesz, de senkit sem hagyunk az út szélén

Több 444 videó?

„Valóban, a következő két hét nehéz lesz, hiszen az eddig nyitvatartó több üzletet is be kell zárnunk, és a szolgáltatások is szünetelnek majd” - állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában, amiben ismét egy kiválasztott kommentre válaszolt.

„Elnök úr, értjük, hogy kellenek a lezárások, (...) de valamiből meg kell élni. A feleségem fodrász, egyre nehezebb.”

- írta a hozzászóló. Orbán előbb megígérte, hogy minden érintettnek segítenek, "senkit sem hagyunk az út szélén." Majd felsorolta az eddig meghozott intézkedéseket:

50 százalékos bértámogatás,

az általány adók ,

a munkáltatói járulékok és

az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának elengedése.

Igaz, ezek közül egyik sem jelent azonnali segítséget az egyre nehezebb helyzetben lévő kommentelőnek.