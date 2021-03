Rusvai: Az átimmunizáltságnak el kéne érni a 70 százalékot, ami hétmillió embert jelent

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az, hogy a korábban tapasztaltakhoz képest fiatalabb korosztályt érint a harmadik hullám, részben azzal magyarázható, hogy az idősek már megkapták a védőoltásokat, részben pedig azzal, hogy a Magyarországon fertőző brit és dél-afrikai mutáció kórokozó képessége erősebb, magyarázta Rusvai Miklós az M1 vasárnap reggeli műsorában. A víruskutató szerint annak, hogy változtattak az oltási terven és a két vakcinálás közti időt kitolták a maximumra, hogy minél többen kaphassák meg az első dózist, van némi kockázata:

a tapasztalatok szerint a részleges immunitású közösségekben gyorsabb alakulnak ki mutációk.

Hozzátette: ez egy hosszútávú kockázat, most a rövidtávú problémákat kell megoldani, később majd kiderül, hogy kialakultak-e menekülőmutánsok.

„Az átimmunizáltságnak el kéne érni a 70 százalékot, ami hétmillió embert jelent,”



mondta. Ebbe beleszámít az 1-1,5 millió magyar, aki már elkapta a koronavírust. Tehát ha májusig be is oltanak egymillió embert, akkor is még legalább ugyanennyit kéne immunitásban részesíteni.