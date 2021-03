Vál-völgyi Nürnberg, kereszténydemokrata ronin, fogalmatlan Pelé és a kamuírek

Több 444 videó?

Szeretném

Némileg módosult összeállításban podcastoljuk a szokásos vasárnapit: Bede Márton, Haszán Zoltán, Winkler Róbert. Művészeti vezető: Botos Tamás.

00.30: Haszán Zoltán magától megnézte a Pelé-filmet!

02.45: Manny Pacquiao hazafias tagalog diszkót énekel.

03.15: Mannynek valójában két Garcia is kinéz, mint ellenfél, Ryan és Mikey, Winkler kedvence az utóbbi.

03.40: A Fülöp-szigetek 24 tagú szenátusa vicces becenevekkel, és egész sok nővel (7).

05.05: Felcsúti per, a Vál-vögyi Nürnberg, a szerdai interjú.

08.50: Naponta 2 milliárd forint jött Magyarországra. Hol van?

12.00: Hogyan álltak át ügyészek Szlovákiában?

19.15: A hét dezertőre, a keresztesronin: Hölvényi György

22.30: Az európai parlamenti képviselők fizetése havi bruttó 9 ezer euró, tehát inkább három- mint ötmillió forint.

23.00: Valójában Salvini pártja a Lega Nord.

25.20: Szegedi Csanád az Európai Parlamentben a kukán falatozgat. Csanádvicc 2016-ból.

26.30: Szanyi kapitány a gój motorosokkal Brüsszelben.

27.16: Shane MacGowan mindörökké.

35.00: Plastic Paddy, a kamu ír. The Pogues live @ the Town and Country Club London '88.

37.00: Pelé, Bolsonaro és a brazilok. Pelé legszebb gólja, amit senki sem látott.

52.10: Zlatan vs. LeBron vs. Messi vs. Gulácsi

53.10: A Sanremói dalfesztiválnak sajnos vége, és Zlatan valójában nem énekelt, csak negyedmagával szerencsétlenkedett egy kicsit a színpadon.

55.05: Barcelonában már van nürnbergi per.