Szijjártó Péter úgy látja, baj van

Több 444 videó?

Szeretném

Két súlyos, egyértelműen a szervezett bűnözéshez kapcsolódó biztonsági kihívással néz szembe a világ a külügyminiszter szerint.

az illegális migrációval,

és a növekvő drogfogyasztással

- a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Japánban, az ENSZ bűnmegelőzési és büntető igazságügyi kongresszusát követően beszélt erről. Úgy véli, Brüsszel egyik ellen sem lép fel kellő mértékben.

Szijjártó Péter az MTI-nek adott nyilatkozatában kiemelte: a világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie, és ha ezeket nem kezelik, akkor a válság még nagyobb károkat fog okozni.

Mint mondta, az illegális bevándorlás eddig elsősorban biztonsági és kulturális fenyegetést jelentett Európa számára, most ez súlyos egészségügyi kockázattal is kiegészül, az ellenőrizetlen migrációs hullámok ugyanis rendkívül felgyorsíthatják a vírus terjedését. Ennek hátterében ott van a szervezett bűnözés, az érkezők embercsempész-hálózatok szolgáltatásait veszik igénybe, és sokszor civil szervezetek is segítik ezek működését - szögezte le.

A növekvő drogfogyasztással kapcsolatban úgy fogalmazott: „sajnos azt látjuk, hogy Brüsszel nem pusztán az illegális migrációt, hanem a droghasználat növekedését is támogatja, vagy legalábbis könnyebbé akarja tenni,

hiszen a kannabiszt legutóbb az ENSZ-ben olyan kategóriájúvá sorolták át, amely már állítólag nem veszélyes”.

Elmondta, hogy a magyar kormány ezt ellenezte, mire az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított ellene, ahelyett, hogy Brüsszel is minél nagyobb erőfeszítést tenne a kábítószer-fogyasztás visszafogása érdekében.

A miniszter figyelmeztetett, hogy a szervezett bűnözői csoportok, a terrorszervezetek és a szélsőséges ideológiák terjesztői most könnyebben eljutnak az emberekhez, miután a tevékenységek egy jelentős része átkerült a digitális térbe.

Szijjártó végezetül hangsúlyozta, hogy Magyarország eddig is megvédte a határait, illetve kivette a részét a globális terrorellenes küzdelemből.