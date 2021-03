Annyira mérgezőek voltak a Francia Polinéziában végzett nukleáris kísérletek, hogy több mint százezren kérhetnének kártérítést miatta

Több 444 videó?

Egy forradalmi új kutatás szerint Franciaország következetesen alábecsülte a nukleáris kísérleteik az emberekre gyakorolt pusztító hatásait, melyeket Francia Polinéziában végeztek a '60-as, '70-es években. Több mint 100 ezren igényelhetnének kártérítést a francia államtól ezekre az eredményekre hivatkozva.

Franciaország 193 alkalommal végzett nukleáris kísérletet a Mururoa és Fangataufa korallzátonyok térségében. Ezek közül 1974-ig 41 légköri tesztelés volt, ami súlyos sugárzásnak tette ki a helyi lakosságot, a tesztállomás dolgozóit és a katonákat.

Part az egykori nukleáris tesztállomás közelében Muruorán. Fotó: ERIC FEFERBERG/AFP

A tanulmányhoz a francia védelmi minisztérium közel 2000 oldalnyi, a titkosítás alól nemrég feloldott dokumentumát vizsgálta át a Muruora akták néven együttműködő kollektíva, mely a Disclose nevű tényfeltáró szerkesztőségből, a Princeton egyetem tudományos és nemzetbiztonsági program tagjaiból, illetve az Interprt nevű, környezeti igazságosságért dolgozó kutatócsoportból állt össze.



Arra jutottak, hogy három tesztelés különösen káros volt, de ezeknek a hatásoknak csak töredékét közölték a hivatalos szervek, és megpróbálták eltitkolni a tesztek mérgező örökségét. Például csak a Centaure bomba 40 százalékkal több sugárszennyezést okozott Tahitin, mint amennyit elismertek, és ez több ezer plusz áldozatot jelent. Körülbelül 11 ezer embert érhetett a kárpótlás küszöbértékénél ötször nagyobb sugárzás.

A francia kormány tudott arról is, hogy az első bombakísérletet követően megugrott a környéken a pajzsmirigyrák-betegek száma, és arról is, hogy az ott szolgáló 6000 katona harmadánál kialakult valamilyen rákbetegség. A szigeteken azóta is sokak szenvednek pajzsmirigy-, tüdő- vagy torokrákban, illetve magas a stroncium- és céziummérgezéssel összefüggésbe hozható leukémia, limfóma, csont- és izomrendellenességek száma is azok között, akik a tesztelések idején voltak gyerekek.

A francia nemzeti egészség- és gyógyszerkutató központ, az Inserm ezzel szemben múlt hónapban azt közölte a tesztelések egészségügyi következményeivel kapcsolatban, hogy „nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani” a kapcsolatot a rákos megbetegedések nagy száma és a nukleáris kísérletek között.

Franciaországban 2010 óta lehet kártérítést kérni a tesztelésekkel összefüggő rákos megbetegedések miatt, de eddig mindössze 454 embernek ítélték meg, és közülük csak 63 volt polinéziai lakos. (Guardian)