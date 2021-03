A Tom és Jerry helyett véletlenül a Justice Leage "Snyder Cut" indult el az HBO Maxon

Több 444 videó?

Néhány, a home office és a gyereknevelés között egyensúlyozó szülő lehetett, aki a Tom és Jerryt szerette volna betenni az amerikai HBO Maxon tegnap este, de nem a klasszikus mese indult el, hanem

a 2017-es Igazság Ligája című film Zack Snyder által rendezett verziója, ami őrületbe kergeti a DC Comics rajongóit jó ideje, és aminek a bemutatója majd csak március 18-án esedékes.

A The Verge-nek az HBO illetékese azt mondta, hiba történt, amit hamar elhárítottak. Ám a Tom és Jerryre kattintó felhasználók így is vagy egy órányit láthattak az amúgy négy órás filmből. A Twitteren és a Tiktokon is számos részletet tettek közzé, ezeket mostanra az HBO eltávolíttatta.