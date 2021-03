Megváltoznak az Ausztriába való beutazás és átutazás szabályai

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ezt az operatív törzs keddi tájékoztatóján jelentette be Kiss Róbert alezredes, miután Ausztria Magyarországot is a magas fertőzöttségi országok kategóriába sorolta be.

Az alezredes elmondta, hogy ha valaki Ausztrián keresztül menne Németországba, de „a célországba történő beutazás feltételei nem állnak fent”, az osztrák határőrök megtagadhatják az Ausztriába való belépést. Csak akkor lépheti át valaki a határt, ha az országon csak átutazik, a nemzetközi szállításban résztvevők pedig akkor, ha a Németországban való tartózkodás nem haladja meg a 72 órát. Ausztriába azok utazhatnak be, akik 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel rendelkeznek.