Rusvai Miklós nem gondolja, hogy március végére napi 500 áldozata lesz a vírusnak Magyarországon

Írtunk mi is arról, hogy az amerikai Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) járványmodellező szakemberei szerint a járvány harmadik hullámában március végén Magyarországon naponta 500 ember halhat meg koronavírus miatt, júliusig pedig több mint negyvenezer halálos áldozata lehet a járványnak.

Az előrejelzésről kérdezte meg a Klubrádió Rusvai Miklós virológust, aki a rádiónak elmondta, fenntartásokkal kezeli ezeket a számokat. Rusvai szerint ugyanis az adatok megállapításánál a nemzetközi járványmodellezők legtöbbször nem veszik figyelembe a már meghozott védelmi intézkedéseket, és az immunis emberek számát.

Rusvai Miklós szerint az amerikai szakemberek előrejelzése csak akkor lehetne reális, ha Magyarországon nem lennének a vírus terjedését akadályozó korlátozások, és ezek nem épp hétfőn szigorodtak volna, illetve, ha nem zajlana egyidejűleg oltási kampány. A virológus beszélt arról is, hogy ugyanebben az adatbázisban tavaly is sokkal rosszabb előrejelzések voltak mind az első, mind a második hullám előtt, mint ahogy aztán végül alakultak a halálozási számok.

A virológus szerint a most bevezetett szigorításoknak, illetve az oltásoknak március utolsó hetében látszódik majd a hatásuk, és ő a járvány csúcsát is erre az időszakra várja. Utána szerinte már csökkenhet az új fertőzések, illetve az áldozatok száma.