Salvini lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik

Több 444 videó?

Szeretném

Nem szerepel napirenden a Liga párt belépése az Európai Néppártba (EPP) Matteo Salvini pártvezető keddi nyilatkozata szerint, amelyben elmondta, hogy lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik, írja az MTI.

"Kapcsolatban állunk a lengyelekkel és más országok politikai erőivel, magyarokkal is, hétfőn a magyar főkonzullal találkoztam Milánóban" - közölte a szélsőjobboldali politikus, aki tegnap találkozott Csiszár Jenővel, és a hivatalos beszámolók szerint a turizmus újraindításáról és az oltási kampányról is tárgyaltak. Salvini hozzátette, hogy "nem szerepel a napirenden" a Liga esetleges belépése az Európai Néppártba (EPP).

Fotó: Roberto Monaldo/AP

Úgy vélte, "valami újra van szükség, valami új megteremtésén dolgozunk, mivel egy bizonyos típusú Európa, idejétmúlt gondolkodásmóddal, nem képes választ adni a vészhelyzetekre, 2021 igényeire".

A Liga az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport tagja az Európai Parlamentben. Az olasz sajtó írt a Liga esetleges csatlakozásáról az Európai Néppárthoz, miután a Fidesz képviselői kiléptek a Néppárt frakciójából, ahol nagy többséggel fogadták el a Fidesz szankcionálásra is alkalmas új szabályokat. A Fidesz a Néppártból még nem lépett ki, de Orbán Viktor szerint tagságuk már csak technikai kérdés.

Matteo Salvini a 48. születésnapján adott a közösségi oldalán interjút, amelyben magáról és aktuális politikai kérdésekről beszélt.

A Liga politikusa elmondta, nem támogatja a koronavírus-variánsok terjedése miatt a Draghi-kormány által mérlegelt ismételt országos zárlatot, helyette inkább a helyi szigorításokat részesítené előnyben. Hangsúlyozta, hogy az egy éve korlátozások közepette élő olaszok az újabb teljes zárlatot büntetésként élnék meg.

"A márciuson kell túljutnunk, a cél az, hogy az ország húsvét után vissza tudjon térni a mindennapi élethez" - mondta.

Problémának a vakcinahiányt nevezte, hangoztatva, hogy az Európai Unió teljesen téves szerződéspolitikát követett, és emiatt "Brüsszelben egyeseket el kellene bocsátani állásukból" - jegyezte meg.

Kijelentette, Európa tévedett, ezért most Olaszország is mindenhol vakcinát keres, valamint vakcinagyártásra is kész átállni.

Hangoztatta, hogy a Draghi-kormány hivatalba lépésével minimálisra csökkent a pártok közötti megosztottság az új koronavírus-járvány közepette. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy Olaszországban a járvány halottainak száma meghaladta a százezret.