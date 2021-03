Ausztriában újabb 430 millió eurót osztanak szét a bajba jutott vállalkozások között

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

430 millió eurós pénzügyi támogatási csomagot jelentett be Werner Kogler, osztrák alkancellár szerdán. A támogatással áthidaló megoldást szeretnének nyújtani a járvány miatt nehéz helyzetbe került ágazatoknak, így a turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak.

A most bejelentett összeg egy része a már meglévő támogatások keretösszegeit bővíti majd, egy másik részét pedig újfajta támogatásokként fizetik ki. A már meglévő támogatást veszteségbónusznak hívják és olyan vállalatok kaphatják meg, akiknek be kellett zárniuk a járvány miatt. Ebből a pénzből nem csak nekik jut, hanem a velük indirekt módon gazdasági tevékenységet folytató és ezáltal veszteséget szenvedő cégeknek is, ha igénylik. Ennek a támogatási formának 230 millió euróra (ca. 84 milliárd Forintra) emelik a keretösszegét.

Új elem, hogy azok a vállalatok, amelyek november óta rövidített munkaidőben kénytelenek foglalkoztatni a dolgozóikat, fejenként 825 euró támogatást kapnak, hogy a járvány miatt ki nem vett és felhalmozódott szabadságokat, illetve a 13. havi fizetést könnyebben ki tudják fizetni a munkavállalóiknak.

További új elem, ami elsősorban a vendéglátásban dolgozókat érinti, hogy akik bevételének egy része normál esetben borravalóból származik, egyszeri, 175 eurós segítséget kaphatnak. Ausztriában a tervek szerint március 27-én megnyitják a vendéglátóhelyek teraszait és kerthelyiségeit. Azok az éttermek, kávézók, akik szeretnének egy ilyet kialakítani, egy 10 millió eurós kerethez férnek majd hozzá szintén ebben a támogatási csomagban.

A sportegyesületektől átvállalja az éves tagsági díjakat az állam. Erre 9 millió eurót különítettek el és azt remélik, hogy így mindenki, aki korábban sportolt, a nyitás után is visszatér korábbi klubjához.

A művészet és a kultúra területe is hozzáfér egy 20 millió eurós keretösszeghez, amelyet elsősorban - de nem kizárólag - szabadtéri rendezvények létrehozására igényelhetik a kulturális intézmények és rendezvényszervezők. (MTI)