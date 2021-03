Egy koronavírusos szlovák nő ikreket szült, de csak az egyik gyereknél mutatták ki a fertőzést

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ikreket szült egy koronavírusos nő a trstenái (Tvrdošíni járás) kórházban, de a gyerekek közül csak az egyik szervezetében állapították meg a fertőzést – írta meg a noviny.sk.

A kórház igazgatója azt mondta, a vírus a méhen belüli fejlődés közben került át az anyáról a magzatra, és a méhlepény az egyik magzatnál átengedte a vírust, de a másiknál meggátolta a fertőzést – írja a Paraméter.

Csak az egyikük tesztje lett pozitív, ezért az orvosok eleinte azt hitték, hogy ez véletlen, ezért újra tesztelték őket, de az eredmény ugyanaz lett. A nő császármetszéssel szült, a kórház szerint a szülés előtt, egy közeli hozzátartozójától kapta el a koronavírust, és a fertőzés szerencsére gyenge lefolyású volt.

Pozitív koronavírus-antigéngyorsteszt február 4-én Párizsban. Fotó: Amaury Blin/Hans Lucas via AFP

A nő most csak a pozitívan tesztelt gyerekét szoptathatja, a másik babát elkülönítve táplálják. A szakértők szerint az újszülöttekre nézve nagyon veszélyes a Covid-19, ugyanis a vírus akár maradandó egészségkárosodást is okozhat náluk. (noviny.sk via Paraméter)