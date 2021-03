Hamarosan Mexikóban is legalizálhatják a marihuánát

Több 444 videó?

Szeretném

Megszavazta a marihuána élvezeti használatának legalizációját a helyi törvényhozás alsó háza. A javaslat hatályba lépéséhez még a szenátusnak is meg kell szavaznia a törvénytervezetet, de az elnök, Andrés Manuel López Obrador pártja biztos a sikerben.

Amennyiben bejönnek a várakozások, Mexikó lehet a világ legnagyobb kannabiszpiaca.

A mexikói drogkartellek eleve a kannabisz feketepiacának legnagyobb szereplői, az ország hatóságai évtizedek óta véres, évi több ezer halálos áldozatot követelő szó szerinti háborút vívnak velük. Obrador elnök szerint az élvezeti használat, illetve a nemzetközi kereskedelem engedélyezése a kartellek elleni küzdelemben is segítséget jelentene.

Az új törvénytervezet szerint - amelyet egyébként tavaly novemberben egyszer már elfogadott a szenátus, ám pár apróbb alsóházi módosítás miatt most újra kénytelen szavazni róla - az engedéllyel rendelkező felhasználók akár 28 gramm kannabiszt is maguknál tarthatnának, és akár nyolc tő növényt is nevelhetnének otthonukban saját használatra. A hatályos szabályok szerint legfeljebb öt gramm füvet tarthat magánál bárki.

A törvény emellett termesztésre, átalakításra, kutatásra, és a kannabisz importjára-exportjára is külön engedélyeket adna.

A világban eddig két országban, Uruguayban és Kanadában legalizálták az élvezeti marihuánafogyasztást, amely emellett több amerikai államban is legális. (Via BBC)