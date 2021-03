Az írásbeli és szóbeli érettségiket is megtartaná az Emmi

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A jelenlegi tervek szerint írásbeli és szóbeli vizsga is lesz az idei érettségin, közölte az ATV-vel az EMMI. A csatorna megkérdezte azt is, hogy az érettségiztető tanárokat soron kívül beoltják-e, amire a minisztérium csak annyit válaszolt: „a kormány célja, hogy minden regisztrált személy, így a regisztrált pedagógusok is mielőbb megkaphassák az oltást.”

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Eközben az osztrák oktatásügyi miniszter, Heinz Faßmann arról beszélt pénteken, hogy a szóbeli érettségi önkéntes lehet. Ha ezta diákok kihagyják, akkor az év végi osztályzatuk kerül az érettségi bizonyítványukba. Ha valaki mégis bevállalja, akkor a témaköröket csökkentik. Az írásbelik május 20-án ugyanúgy elindulnak, de könnyítésként a diákok egy órával több időt kapnak a megoldásra. Ha legalább 30 százalékot elérnek, akkor az év végi jegyüket is beszámítják. Ezzel akarják elkerülni, hogy a tavalyihoz képest kevesebben adják be üresen a lapjukat. (via ORF)