Az orvosok szakszervezete 2-3 ezer lélegeztetőgépen tartott beteggel számol, pedig már most is rangsorolni kell, kiket küldenek intenzívre

Nagyon rossznak nevezte a jelenlegi kórházi állapotokai Daróczy-Gaál Ágnes, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke az ATV Híradójának nyilatkozva.

„Azt kell látnunk, ha van is ugyan 50 intenzíves ágy egy intenzív osztályon, de csak 15 betegre elég személyzet van, akkor minden egyes további beteg, akit felveszünk a fennmaradó 35 ágyra, az már a 15 kezelt beteg esélyeit is rontja. Amíg a 15 főre elegendő személyzetnél azt mondhatjuk, hogy 15 embernek adtunk 30 százalék túlélési esélyt, minden egyes további beteg felvételénél a meglévőktől elveszünk további 2-3 százalékot”- mondta. Szerinte ha mind az 50 ágyat feltöltik betegekkel,

annak az lesz az eredménye, hogy 50 ágyon fog 50 beteg feküdni 2-3 százalékos túlélési eséllyel. Beszélt arról is, hogy minden intézményben zajlik már úgynevezett triázsolás, vagyis megpróbálják a lehető legjobb túlélési eséllyel rendelkező pácienseket kiválasztani az intenzív osztályos elhelyezésnél. Hozzátette, hogy valamilyen szintű triázsolás békeidőben is folyik egyébként, de ennek a központi szintű és azonos kritériumok alapján működő triázsolásnak viszont most van itt az ideje.

Beszélt arról is, hogy a teljesítőképességünknek határán vannak, és ezen a dolgozók átoltottsága sem fog javítani, hiszen az oltatlan dolgozó ugyanúgy maximum öt lélegeztetőgépen lévő emberre tud figyelni, mint az oltott dolgozó. „Attól, hogy valakit beoltanak még nem válik szupermenné” - jegyezte meg.

Daróczy- Gaál úgy számol, hogy ha ugyanilyen ütemben növekszik a kórházban kezeltek száma, hogy a két héttel ezelőttihez képest csaknem háromszor annyian lesznek lélegeztetőgépen, vagyis 2-3 ezer olyan ember lesz, akinek lélegeztetőgép-igénye lenne. Szerinte nem fogják tudni ellátni őket.

Az átlagéletkor láthatóan napról-napra egyre csúszik lejjebb az intenzív osztályon kezelteknél. „Gyakorlatilag már elmondhatjuk, hogy Magyarországon covid intenzíven nem nagyon fekszik 65 évnél idősebb beteg, ellenben megjelentek a 30 évesek is”- közölte az orvos.