A járvány harmadik hulláma már a csecsemőket se kíméli

A járvány harmadik hullámában háromszor annyi gyereket kell ellátniuk, mint a korábbiakban, mondta a Blikknek Dr. Szabó László, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet belgyógyászatának osztályvezető főorvosa. Elmondása szerint hárman is lélegeztetőgépre kerültek, egy esetben műtüdő-kezelésre szorultak. Két-három hetes újszülötteket is kezelnek coviddal.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet infektológiai osztályának felújítás alatt lévõ épülete az egészségügyi intézmény fõvárosi Üllõi úti telephelyén 2020. október 2-án Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Mint mondta, korában is voltak covid-pozitív betegeik, de többségük valamilyen más gyerekbetegséggel került be, nem covidos tünetekkel. "Most viszont az a jellemző, hogy sokkal több olyan gyermek jön, akinek tipikus covidos tünetei vannak" - mondta.

Változott a betegek életkora is. A járvány korábbi szakaszaiban jellemzően serdülőkorúak voltak, most viszont már újszülöttek is vannak köztük. "Csecsemőkorútól a 18 éves gyerekig minden betegünk van most" - mondta.

A harmadik hullámra jellemző még, hogy míg korábban, ha a vírus be is került egy családba, legfeljebb egy embert betegített meg, most viszont mindenkit.

Dr. Szabó szerint tavasszal a normál vírusfertőzések is okozhatnak lázat, fejfájást, hasfájást. Ha viszont a gyermek elhúzódóan lázas, vagyis több mint három napig van magas láza, és nehezen kap levegőt, esetleg fullasztóan köhög, akkor már covidra kell gyanakodni. A gyerekeknél külön kockázatot jelent a MIS-C, vagyis a többszervi gyulladás kialakulása. Az ebben szenvedő gyerekek majdnem fele kerül intenzív osztályra, mert keringéstámogatásra van szükségük.

A betegségen átesett gyerekek utógondozása is elhúzódik, "1-2-3-4 hetente ellenőrizzük őket", mondta. Tapasztalatai szerint még hetekkel később is nagyon fáradékonyak.