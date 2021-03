Egy londoni rendőrt vádoltak meg Sarah Everard elrablásával és meggyilkolásával

Több 444 videó?

Szeretném

Sarah Everardnak március 3-án veszett nyoma, holttestét március 11-én találták meg egy kenti erődben. Fotó: -/AFP

Hivatalosan is vádat emeltek a 48 éves Wayne Couzens, a londoni rendőrség, a Met diplomáciai testőrszolgálatának rendőre ellen emberrablás és gyilkosság miatt.

A vád szerint Couzens rabolta el, majd gyilkolta meg a 33 éves Sarah Everardot, akinek március 3-án veszett nyoma, és akinek a holttestét eltűnése után bő egy héttel egy kenti erdőben találták meg. Couzens már szombaton bíróság elé állhat.

Tévéstáb az erdő közelében, ahol megtalálták Everard holttestét. Fotó: BEN STANSALL/AFP

A Met parancsnokhelyettese, Nick Ephgrave elmondása szerint az áldozat családját már "tájékoztattuk a fejleményekről, továbbra is támogatást kapnak specialistáinktól. Ezennel tiszteletemet is kifejezném Sarah családjának türelmükért és lelki erejükért ezekben a legnehezebb napokban". Mint mondta, a nyomozás folytatódik, a Met és a kenti rendőrség több száz rendőrének segítségével. (Via BBC)