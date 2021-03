A szlovák gyógyszer-ellenőrzési hivatal szerint ahogy gyorsul az oltás üteme, úgy lehet több haláleset is a „vakcinázás után”

Több 444 videó?

A szlovák Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) reagált az RTVS pénteki riportjára, amiben arról számoltak be, hogy „már Szlovákiában is haláleset következett be röviddel az AstraZeneca cég vakcinájának a beadását követően” – írta meg a Bumm.

A ŠÚKL szerint nem hozható közvetlen kapcsolatba a védőoltás beadása és a haláleset bekövetkezése.

A ŠÚKL idézte Michal Palkovič, az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal törvényszéki orvostani részlege igazgatójának nyilatkozatát. „Minden jel arra mutat, hogy ebben az esetben nem volt összefüggés a vakcinázás és a haláleset között, de végső következtetést a boncolás eredményének végleges kiértékelése után adunk” – mondta Palkovič.

A ŠÚKL idézte a WHO közleményét is, ami szerint „az AstraZeneca kiváló vakcina és semmilyen ok sem áll fenn arra, hogy leállítsák a vele való vakcinázást”, és „eddig nem igazolódott be az elhalálozások és a vakcinázás közötti ok-okozati összefüggés”.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nyilatkozatát is: „Az eddigi elérhető információk azt mutatják, hogy a beoltott embereknél nem magasabb a vérrögök kialakulásának (trombózis) az előfordulása, mint a lakosság többi részénél.”

„Ahogy gyorsulni fog Szlovákiában a COVID-19 elleni vakcinázás üteme, várhatóan úgy fog emelkedni azoknak az eseteknek a száma is, amikor haláleset következik be a »vakcinázást követően«. Minden ilyen esetben boncolásra kerül sor annak megállapítására, hogy az összefügg-e a védőoltás beadásával. Helyénvaló lenne megvárni a boncolás eredményét, és kérjük, hogy érzékenyebben álljanak hozzá az ehhez hasonló témákhoz, mivel a »halál a vakcinázás után« szókapcsolat automatikusan olyan benyomást kelthet az emberekben, hogy az összefügg a védőoltással, miközben az esetek többségében nem kell, hogy így legyen. Kérjük a felelősségteljes újságírókat, hogy érzékenyebben dolgozzák fel a hasonló eseteket a címadásnál is. Ellenkező esetben az emberekben téves kép alakulhat ki a vakcinák veszélyéről. Pedig a védőoltás jelentheti a kiutat a jelenlegi helyzetből, amikor naponta csaknem száz ember hal meg a kórházakban a Covid-19-től” – kéri a ŠÚKL.

Az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal megígérte, hogy rendszeresen és transzparensen fog tájékoztatást adni a vakcina valódi kockázatairól, valamint az igazolt és bejelentett mellékhatásairól. (Bumm)