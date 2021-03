Az FA-kupa döntőn tesztelné a brit kormány a tömegrendezvények biztonságos megrendezését

Több 444 videó?

Pre-covid Wembley, 2017. október Fotó: IAN KINGTON/AFP

Akár 20 ezer néző is összegyűlhet a londoni Wembley-ben az FA-kupa május 15-i döntőjén - írja a Sky Sports a brit kormányzati forrásokra hivatkozva.

Egy terv szerint a kormány a finálén tesztelné le, hogy mennyire biztonságosak a nyitott téri tömegrendezvények a koronavírus-járványból való kilábalás idején, és hogy a nyári szezonban a koncertek, sportesemények és színházi előadások milyen biztonsági intézkedések mellett tarthatóak meg.

Egyelőre nincs döntés arról, hogy hány nézőt engednek majd be a stadionba, de a Sky szerint akár 20 ezren is a helyszínen szurkolhatnak majd. Ahogy Európában szinten mindenütt, úgy Nagy-Britanniában is jelenleg csak zárt kapuk mögött zajlanak sportesemények.

A brit kormány már elfogadott egy nyitási tervet, amely május 17. után engedélyezné a 10 ezer főnél nem nagyobb nyitott téri rendezvények megtartását, de az FA-kupa tesztje ennél ambíciózusabbnak látszik.

Zárt térben megrendezés előtt álló sportesemények is szerepelnek a lazítási tervek közt, így például a sznúkervilágbajnokság döntője is.

Járvány- és egészségügyi szakemberekkel karöltve dolgozza ki a kormány ezeknek a rendezvényeknek a szabályait.

A várakozás szerint június 21-től, a nyitás következő fázisától az angol szövetség megnyitná a stadionokat a nézők előtt, de hogy milyen kapacitás mellett, az a tesztek eredményétől is függ.

Nem világos, hogy milyen távolságtartási vagy maszkviselési, közlekedési vagy épp alkoholfogyasztási szabályok vonatkoznak majd a döntőre jegyet kapó nézőkre, de a Sky szerint gyorstesztelés mindenképp része lesz a folyamatnak - mérkőzés előtt és után is. (Sky Sports)