Karácsony: Csak együtt tudjuk legyűrni a koronavírust, és a koronás főként viselkedő kiváltságosok uralkodását

„Ez a járvány nem csak a változás lehetőségét, hanem a változás kényszerét is megteremtette. Ha ez nem vesszük tudomásul, akkor nem csak a járvánnyal vívott küzdelmet, hanem a jövő csatáit is elveszítjük,” - mondta a főpolgármester ünnepi beszédében. Karácsony Gergely szerint 173 év után is aktuális a közóhaj, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés.

„Nyertes-e a többség az elmúlt tíz évnek? (..) Lett-e több a béke? Lett-e több a szabadság? Lett-e több az egyetértés? Jobb ország lett-e hazánk az elmúlt tíz évben?”



- kérdezte. Sokak szerint igen, tette hozzá. A szélsőséges megosztottságnak véget kell vetni, a kettészakadt az országot egyesíteni kell Karácsony szerint.

„Tíz év után újra valóságosak az ellenfelek. Ezek legyőzéséhez nem elegendőek a megosztó szavak. Ezekhez egyesítő tettek kellenek.”



- mondta a főpolgármester. Ehhez le kell zárni az elmúlt tíz év fejezetét, mert "az elmúlt tíz év egy emberről, és a hozzá kötödő kiváltságos kevesekről szólt."

„A szelíd forradalom által írt új fejezetnek a 99 százalékról kell szólnia. Itt az ideje, hogy lapozzunk.”



Karácsony a közel húszperces videóját azzal zárta, hogy