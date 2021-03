Ipsos: A 30 év alattiak akarják a legkevésbé az oltást

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az elmúlt hónapban jelentősen enyhült a vakcinákkal kapcsolatos bizonytalanság Magyarországon, nőtt az oltást támogatók aránya, de ezzel párhuzamosan az oltást ellenzők tábora is. A nők körében jelentősen magasabb az oltottsági arány, az idősek a bolti eladókért, a fiatalok pedig a tanárokért, óvónőkért aggódnak az áltagosnál jobban - ez derül ki az Ipsos 1000 fős reprezentatív kutatásának eredményeiből.

Bár a bizonytalanság általánosságban minden korosztályban csökkent, a 40 év felettiek mozdultak el az oltás irányába, míg a 39 év alattiak körében nőtt az oltást ellenzők száma. Az elutasítás a 30 alattiak körében a legmagasabb, csupán 32 százalékuk oltatná magát, míg 56 százalékuk ellenzi a vakcinázást. 50 év felett ez az arány pont fordított.

A legalább egy védőoltáson átesett lakosság kétharmada 60 év feletti, és szintén kétharmaduk nő. Az oltást ellenzők fele a felnőtt lakosság 38 százalékát kitevő 40 év alatti korosztályba tartozik, ugyanakkor az oltásellenesség azonos arányban mérhető mindkét nem képviselői körében.

A vakcinációt vállalók bázisán mért teljes regisztrációs arány 16 százalékpontot emelkedve már 61 százalékos (ebbe beleértendők a már beoltottak is), de ezen a területen is jelentősen nagyobb passzivitás mutatkozik a fiatalok körében.

A magyarok majdnem fele úgy véli, az az igazságos, ha az egészségügyi dolgozók kapják meg a leghamarabb az oltást, a második helyen a 60 év felettiek szerepelnek.

A harmadik hullám hatására az emberek újra fegyelmezettebbek lett, jellemző a maszkviselés és szokásunkká vált a rendszeresebb kézmosás is. Az egy évvel ezelőtt állapothoz képest jelentős változás állt be abban is, hogy mennyit érintkezünk másokkal. Tartósan főleg a 60 év feletti korosztály zárkózott be. Mellőzzük a kézfogást, eleve sokkal ritkábban találkozunk egymással. Az Ipsos mérése szerint a legfegyelmezetlenebbek nyár közepén voltunk.