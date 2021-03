Közel a tízezerhez a kórházi ápolásra szoruló covidbetegek száma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Meglátszik a hosszú hétvége hatása a legfrissebb járványügyi számokon, a kedden közölt legfrissebb adatok szerint mára csak 4926 új fertőzöttet azonosítottak. Az adat csalóka, valójában rendkívül kevés, mindössze 18126 tesztet végeztek, vagyis a pozitív tesztek aránya még mindig kiugróan magas, 27,18%.

A járványhelyzet alakulását hitelesebben tükrözik a kórházi ápolásra, lélegeztetésre szorulók adatai, illetve a halálozási statisztika. Kórházban immár 9844 embert ápolnak, közülük 1067-en szorulnak gépi lélegeztetésre - ez, bár lélegeztetőgépből annyit vett a kormány, hogy túladni se győz rajtuk, a kezelőszemélyzet korlátozott száma miatt már közelíti a kapacitások határait. A legfrissebb összesítés szerint újabb 143 ember vesztette életét a járványban.

A hosszú hétvégén az oltakozás is lassult. A most közölt adatok szerint hétfőn mindössze 12478 oltást adtak be, az egész három napos hétvége alatt összesen 53659-et, csaknem tízezerrel kevesebbet, mint a múlt pénteken.



A kormány hivatalos tájékoztató oldala mindeközben azt emeli ki, hogy immár 1 347 073 fő a beoltotak száma, közülük 399 505-en már a második dózist is megkapták. Mivel minden jel szerint most már csak a számokat frissítik a napi jelentések az elmúlt napokban szinte betüre azonos szövegében, ezért ma is azt írják, hogy "a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk", illetve tételesen felsorolják a március 8-án életbe léptetett, március 22-ig érvényes új, szigorúbbnak nevezett járványügyi előírásokat, melyek közül lényegi változást csak egyes üzletek kötelező bezárása, illetve az iskolák átállítása a digitális oktatásra jelent a korábbiakhoz képest.

A járvány amúgy valóban a meredeken felszálló szakaszában tart. Megyei bontásban az elmúlt két hét adatai alapján a legyorsabb ütemben Zala, Pest, Vas, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megyékben növekedik a fertőzöttek száma, ezekben a növekedési faktor meghaladja az ötven százalékot. Az ország messze legnépesebb településén, Budapesten is berobbant a járvány, a növekedési faktor itt 46 százalék, felette a 36 százalékos országos átlagnak.