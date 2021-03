Nagy-Britannia több atombombával készül a Brexit utáni létre

Több 444 videó?

Nagy-Britannia több mint negyven százalékkal növelheti atomtöltetei számát, a jövőben a jelenlegi 180 helyett 260 nukleáris töltetű Trident rakétájuk is lehet, jelentheti be hamarosan a Financial Times értesülései szerint Boris Johnson brit miniszterelnök. Mindez a Brexit utáni Nagy-Britannia új kül- és védelempolitikai alapdokumentumából, a most elkészült, még a héten bemutatásra kerülő, száz oldalas "Globális Britannia egy Versengő Korban" című stratégiai iratból olvasható ki.

"Mélységesen optimista vagyok Nagy-Britannia világban betöltött helyével és azzal kapcsolatban, hogy képesek leszünk megragadni az előttünk álló lehetőségeket" - a brit sajtó egybehangzó értesülései szerint Boris Johnson ezekkel a szavakkal vezeti majd fel az új alapdokumentum a koronavírusjárvány miatt többször is elhalasztott parlamenti ismertetését.

A kiszivárgott részletek szerint az atomtöltetek számának növelése mellett kiépítenek majd egy olyan irányítási központot is, ami a Fehér Házban található vészhelyzeti irányítóközponthoz, az ún. Situation Roomhoz hasonló. Továbbá létrehoznak egy új terrorelhárítási műveleti központot is, ahol a titkosszolgálatokat összekötik a rendőrséggel és az ügyészséggel, hogy a lehető leggyorsabban léphessenek fel a terrorista fenyegetéssel szemben.

Az alapdokumentum szerint a brit külpolitika fókuszába a délkelet-ázsiai térség, az Indiai- és a Csendes-óceán vidéke kerül. A legkomolyabb katonai fenyegetésként Oroszországot nevezik meg a dokumentumban, melyben Kínát immár nem csupán biztonsági, hanem rendszerszintű kihívásként jellemzik. (Via Financial Times, BBC)