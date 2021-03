Százmillió dollár felajánlásával vezekelnének rabszolgatartó múltjukért az amerikai jezsuiták

Több 444 videó?

A washngtoni Georgetown Egyetem. A katolikus magániskola 1838-ban csődközelbe került, 272 rabszolga értékesítésével mentették meg. Most végre kártralaníthatják az akkor eladott rabszolgák leszármazottait. Fotó: ARTUR GABDRAHMANOV/Sputnik via AFP

Százmillió dollárnyi adomány összegyűjtését tervezik az amerikai jezsuiták, hogy az összegből egykori rabszolgáik leszármazottait kártalanítsák, illetve országszerte promótálják a faji megbékélést, írja a New York Times, amely szerint ez az egyik legnagyobb felajánlás bármely intézmény részéről a rabszolgaság okozta károk enyhítésére.

"Ez lehetőség a jezsuitáknak arra, hogy nagyon komolyan nekikezdjenek az igazság feltárásának és a megbékélésnek" - mondta a felajánlásról Timothy P Kesicki, a Kanadai és Amerikai Jezsuita Kongresszus elnöke. "A jezsuita rabszolgatartás szégyenteli története lekerült a poros polcról, és többé már nem kerülhet vissza oda" - mondta.

A begyűjtött adományokat egy, a jezsuita rend és a rabszolgáik leszármazottai által újonnan létrehozott alapítványhoz kerül majd. A leszármazottak csoportja azután kezdett tárgyalásokat a renddel, hogy a New York Times cikksorozatából megtudták, hogy felmenőiket 1838-ban a jezsuiták adták el. A jezsuita rend a Times történelmi kutatómunkái szerint száz évnél is tovább támaszkodott a rabszolgamunkára és rabszolgakereskedelemre iskolái és templomai napi működésének fedezésére. A rabszolgák vérén szerzett pénzből finanszírozták az USA első katolikus felsőoktatási intézményét, ami most már Georgtown Egyetemként tartozik a világ legjobbjai közé.

Kesicki atya szerint a rend 15 millió dollárt már be is tett az alapítvány támogatására létrehozott alapba.

A leszármazottak amúgy egymilliárd dollárt kértek a rendtől. Kesicki atya, és az újonnan alapított alapítvány elnöke, Joseph M. Stewart szerint az egymilliárd dollár összegyűjtése távlati céljuk. Stewart, az alapítvány ügyvivő elnöke maga is rabszolga leszármazottja, egyik felmenőjét 1838-ban pont azért értékesítette a rend, hogy az érte kapott pénzből a leendő Georgtown Egyetemet finanszírozzák.

Az alapítvány éves költségvetésének feléből a faji megbékélést promótáló szervezeteket támogatnának, kisebbik részéből idős és rászoruló leszármazottak szükségleteit kívánják fedezni.

Genealógiai kutatások során mostanáig mintegy ötezer olyan élő amerikait azonosítottak, akik a jezsuiták rabszolgáinak leszármazottai lehetnek.