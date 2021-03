Viharos széllökések, eső, de akár hózáporok is lehetnek

Több videót a 444-re!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint kedd éjfélig főleg a Dunántúlon viharos széllökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet, délután a Dunántúlon és a középső országrészben záporok, a magasabb helyeken hózáporok is lehetnek.

Szerdán is szeles idő lesz, főleg az Alpokalján, de záporokat is mondanak szerdára, ahogy hózáporokat is a magasabb helyeken, a Dél-Alföldön pedig a zivatar sem kizárt.

Az OMSZ előrejelzése szerint ha lesz is hózápor, senki ne számítson abból tartós hóra, mert abból „csak átmeneti, időszakos fehéredésre lehet számítani”.