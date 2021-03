Három hét alatt több mint 50 ezerszer rengett a föld Izlandon

Több videót a 444-re!

Támogatom

Az elmúlt három hétben szokatlanul erőteljes mozgások észleltek Izlandon, három hét alatt több mint ötvenezer földrengést regisztráltak, volt olyan nap, amikor több mint háromezret. A geológusok szerint a rengések minden valószínűség szerint egy vulkán kitörését jelzik előre, de hogy mikor fog ez bekövetkezni, azt nem lehet megmondani.

Fotó: HALLDOR KOLBEINS/AFP

A rengések között bőven akadnak, amiket csak a műszerek észlelnek, de sok az emberek számára is érezhető, 5-ös erősséget meghaladó rengés. A BBC csapata a helyszínen forgatott, itt mondták el izlandi kutatók, hogy egy átlagos héten a műszerek 100-200 apró rengést regisztrálnak, addig most naponta megy ezer fölé a számuk. A helyiek sem emlékeznek arra, hogy ennyire aktív lett volna a sziget.

Izland miniszterelnöke, Katrín Jakobsdóttir is arról beszélt a brit csatornának, hogy mindenki úgy érzi magát az állandó rengésektől, mintha a tengeren hánykolódnának, és a helyzet sok stresszel jár, főleg azok számára, akik az aktív terület közelében élnek.

Akik pedig sokan vannak, hiszen az aktív terület Reykjavík közelében van. Évszázadok óta nem jegyeztek fel vulkánkitörést ezen a részen, ahol a föld mélyén működik a vulkán, és ahol a felszínt most is régen kifolyt láva borítja. A magma jelenleg egy kilométer mélyen van, azaz várható, hogy hamarosan utat talál a felszínre. Arra nem lehet számítani, hogy megismétlődik a 2010-es eset, amikor kitört az Eyjafjallajökull nevű vulkán, és annyira sok hamu borította be az eget, hogy az egész kontinensen akadályozta a légiközlekedést, hiszen most más típusú vulkánról van szó. Ugyanakkor mivel a szeizmikus aktivitás ennyire közel történik a fővároshoz, illetve nagyobb erőművekhez is, a helyzet veszélyesnek számít.

A főváros mellett elterülő Reykjanes-félszigeten utoljára 1188-ban jegyezték fel az utolsó kitörést.