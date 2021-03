Húszezren tüntettek Netanjahu ellen Jeruzsálemben, napokkal a választás előtt

Több videót a 444-re!

Támogatom

Kormányellenes tüntetés volt Nyugat-Jeruzsálemben szombaton, több ezren demonstráltak Benjamin „Bibi” Netanjahu miniszterelnök otthona előtt és az akörüli utcákban. A tömegnek elege van a Netanjahu vezette kormányból. Három nap múlva két éven belül negyedszer lesznek választások Izraelben.

Az izraeli sajtó beszámolói szerint a tegnapi az elmúlt év összes kormányellenes tüntetésénél nagyobb volt, mintegy 20 000 ember gyűlt össze.

„Bibi megy haza” és Bibi, mint Mao transzparens a tüntetésen Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A várakozások szerint ismét Netanjahu pártja, a jobboldali Likud kapja majd a legtöbb szavazatot március 23-án, de valószínűleg nem lesz többségük a parlamentben és a kormányalakításhoz sem lesz elegendő szavazatuk. Ez az előző három választáson is ugyanígy történt.

Netanjahu ellen épp korrupció miatt folyik per (a vádak közt megvesztegetés és csalás is szerepel), és kritikusai szerint a koronavírus-járványt is rosszul kezelte.

A 71 éves miniszterelnök viszont abban reménykedik, hogy a gyors oltási kampány, aminek köszönhetően Izrael már nagyjából teljesen újra tudott nyitni, illetve a több arab országgal kötött normalizációs megállapodások sora elég lesz ahhoz, hogy a Likud többséget szerezzen a parlamentben. (Reuters)