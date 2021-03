György István: Nincs semmiféle káosz, jól szervezett az oltás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Nem győzelmi jelentésként, hanem tényként mondom el, hogy Magyarország Európa leggyorsabb oltási sebességét diktálja” - kezdte az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóját György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője.

Az államtitkár szerint az átoltottságban megelőzzük Németországot, Franciaországot, Ausztriát, egyedül Málta van előttünk a listán.

„Magyarország eredménye jó hír, de még jobb hír lenne, ha több vakcina is érkezne Brüsszelből” - mondta. Prioritás még mindig az idősek oltása. Eddig 1,8 millió idős ember regisztrált az oltásra, felük már megkapta az oltást. A 65 év felettiek 60 százalékát oltották be eddig.

A héten jönnek a második körös oltások a február végén beadott kínai vakcinákból, de

érkezik 167 310 adag a Pfizer vakcinájából is, amiket rögtön az oltópontokra szállítanak.

A háziorvosoknak háromféle vakcinát fognak küldeni a héten, de nem jut mindegyik fajtából mindenkinek. A háziorvosok a Sinopharm vakcinájából 5 ampullát kapnak a héten, az Astrazenecából 1-1 ampullát, amiből 10-10 időset tudnak beoltani, ugyanígy az oroszból is.

Az államtitkár szerint a beérkezett vakcinákból a következő egy hétben 215 ezer regisztrált idős ember oltására lesz lehetőség. Ebből 175 ezer embert az oltópontokon fognak oltani Pfizerrel, 57 ezer embert pedig a háziorvosok oltanak. Eközben zajlik a rendőrök és a katonák oltása is.

György István elmondta, hogy hamarosan munkába állnak a Magyar Honvédség buszai is, amiket elsősorban kistelepüléseken használnak majd. Nemsokáta bevonják a szakellátókat is az oltásba.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy szerinte a baloldal és a velük szimpatizáló médiumok folyamatosan rossz színben igyekeznek feltüntetni az oltási programot, álhíreket terjesztenek, és ezzel „az oltóscsapatokat sértik meg, személy szerint egyenként, miközben Európa egyik legsikeresebb oltási programját csináljuk.”