Sokan felkapták a fejüket Orlando Bloom reggelizési szokásaira

Több videót a 444-re!

Támogatom

Egész váratlanul virális lett a Twitteren egy interjúrészlet, melyben Orlando Bloom a reggelizési szokásairól mesél a brit Sunday Times újságírójának.

A brit színész amolyan életmódinterjút adott, elmesélte például, hogy hogyan néz ki egy átlagos napja, hogyan vigyáz az egészségére, hogyan szokott vissza a legózásra a lánya miatt, illetve beszélt a készülő tévés és filmes projektjeiről is. Az egész alighanem nem is váltott volna ki túl nagy figyelmet, ha Bloom a mindennapjai bemutatásakor nem tér ki részletesen a reggelizési szokásaira is.

Orlando Bloom Fotó: GETTY IMAGES/Getty Images via AFP

Bloom azzal kezdi, hogy a napot lányával, Daisy-vel indítja, majd 20 percnyi buddhista kántálás jön, illetve egy kicsit olvas a buddhizmusról, hogy utána megírja ezt az Instagramra is. Ott azonban nem akar túl sok időt eltölteni, mert a közösségi média fekete lyuka könnyen beszívja az embert.

Majd azzal folytatja, hogy szereti kiérdemelni a reggelijét, ezért elsőnek csak némi zöld port fogyaszt egy kollagénporral, ami jó a körmeinek és a hajának, ezt keveri össze egy 'brain octane oil' nevű termékkel, melyet nemhogy magyarul nem sikerült beazonosítanom, de az angolszász internetezőket is nehéz helyzetbe hozta, illetve ehhez kever még némi fehérjét. Ezután túrázni indul a csendes Los Angeles-i reggelben, miközben Nirvanát és Stone Temple Pilotsot hallgat.

Majd 9 körül már reggelizik is: zabkása, egy kis mogyorótej, fahéj, vaníliakivonat, mogyoró, goji bogyó, vegán fehérjepor és egy csésze PG Tips tea a menü. Ez 90 százalékban növényi alapú, teszi hozzá Bloom, és elmondta azt is, hogy havonta kb. egyszer szokott vörös húst enni. Időnként ránézek egy tehénre, és azt gondolom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog valaha, teszi hozzá a színész.

Mint a Hollywood Reporter megjegyzi, Bloom reggelijének ismertetése nagyon komoly reakcióvihart váltott ki az interneten, voltak, akik szerint a színész csak trollkodott, de az emberek többsége nem ezen a véleménye van, és meglehetősen sok feldolgozása is született már a reggeliről szóló monológnak. Pl.: