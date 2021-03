Több videót a 444-re!

Fél kilenckor Budapesten is lekapcsolták egy órára a város díszkivilágítását: sötétbe borult a Lánchíd, a Parlament és a budai vár is. A lekapcsolás pillanatát a Városháza Facebook-oldalán is megörökítették (9:53-nál):

Jó néhány másik magyar település is csatlakozott a világ legnagyobb szimbolikus, önkéntes, környezetvédelmi akciójához Alsómocsoládtól Zalagerszegig. Listájukat a WWF honlapján lehet megnézni.