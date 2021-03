Újabb kiutazási tilalmat vezettek be Tirolban

Több videót a 444-re!

Március 31-től az ausztriai Észak-Tirolból csak negatív koronavírus-teszteredmény birtokában engedélyezik a kiutazást brit variáns újabb mutációjának elterjedése miatt - közölte a tartományi vezetés vasárnap.

A tájékoztatás szerint eddig 216 embert regisztráltak, akinek a szervezetében kimutatták a brit vírustörzs E484K kódjelű mutációját. A kiutazás feltételeként meghatározott tesztkötelezettség április 14-ig lesz egyelőre hatályban. A tiroli vezetés közölte, hogy szerdáig kiépítik a PCR-tesztelési kapacitásokat a kufsteini körzetben. Meghatározott köztereken kötelező lesz FFP2-es maszkot viselni a városban.

Fotó: SVEN HOPPE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az egészségügyi minisztérium szerint az új vírusváltozatot eddig csak szórványosan mutatták ki Ausztria más részeiben. A közegészségügyi hatóságok most azon vannak, hogy meghatározzák az új variáns tulajdonságait. Hangsúlyozták, hogy döntő jelentőséggel bír, milyen kihatással lesz ez a változat a koronavírus elleni oltóanyagok hatékonyságára. Jelenleg Tirolban egy páciens fekszik intenzív osztályon, aki ezzel a mutációval fertőződött meg. „Nagyon figyelmesen követjük a helyzetet és óvintézkedésként különösen szigorú mércét alkalmazunk ennek a koronavírus-típusnak a megfékezésére” - közölte Elmar Rizzoli, a tiroli válságstáb vezetője. Hozzátette, hogy a korábbi hetekhez hasonlóan most is komoly erőfeszítéseket tesznek a kontaktkutatásra. Helyi intézkedésekkel, mint például a kiutazási tesztkötelezettséggel és kontaktkutatással sikerült gátat szabni a dél-afrikai variáns terjedésének, így 193-ről a mostani 25-re csökkentették az ezzel a mutációval fertőzöttek számát.

Az ausztriai Tirol tartományból - Kelet-Tirolt leszámítva - február 12. és március 11. között csak negatív koronavírus-teszteredmény birtokában engedélyezték a kiutazást a koronavírus korábbinál fertőzőbb dél-afrikai mutációjának megfékezése érdekében. Ausztriában a járvány kitörése óta 536 465 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 9256-an haltak meg a kórban. (MTI)