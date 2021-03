15 milliárd forintért árulják az alsópetényi Prónay-kastélyt

Több videót a 444-re!

Közel 50 millió dollárért, vagyis 15 milliárd forintért hirdetik a 2010-ben felújított, alsópetényi Prónay-kastélyt. Korábban 60 milliárdért is kínálták, ezek szerint akkor nem jártak sikerrel.

Az 1750-ben épült kastély honlapján Tömösvári Szilviát és Molnár Józsefet jelölik meg tulajdonosokként. Utóbbi ügyvezetője a P92 IT Solutions Kft.-nek,, amely 2009-ben vásárolta meg az épületet, majd 750 millió forint uniós támogatást nyert a felújítására, számolt be korábban a Magyar Hírlap. A kastélyt jelenleg rendzvényekre lehet kibérelni, de működik benne fürdőház és gasztroszínház is. Korábban szemészeti lézerközpontot is létrehoztak, Tömösvári Szilvia szerint szintén uniós támogatással.

A hirdetés szerint négy épület terül el az 50 hektáros birtokon, ahol három különböző stílusú kertet alakítottak ki.

Ezt a videót a kastély honlapján tették közzé: