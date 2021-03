Kedden 22 fok is lehet

Több videót a 444-re!

Éjszaka előbb az ország északi, északkeleti megyéiben, hajnalban már az Alföldön is előfordulhat gyenge eső, írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kedd délelőttig az Északi-középhegységben és a Tiszántúlon borult körzetek is lehetnek, de másutt is sok lesz a felhő. A nap első felében a felhősebb keleti tájakon még lehet gyenge eső, majd napközben a gomolyfelhőkből kisebb zápor is előfordulhat.