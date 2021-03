Merkely: Még másfél hónapig tartsunk ki

Több videót a 444-re!

"Ha magunk elé nézünk, nagyjából másfél hónapunk van ebből a járványból, utána jelentősen fognak csökkenni a számok" - mondta a Semmelweis Egyetem rektora az M1 hétfő esti műsorában. Merkely Béla hozzátette:

"másfél hónapot bírjunk még ki és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk, amikor újra egyesülhetnek a családok és felszabadultan tudunk pihenni".

Elmondta, hogy két nap alatt ezer kismama kapta meg a vakcinát. Merkely szerint , indokolttá vált a kismamák soron kívüli beoltása is, hiszen a vírus a magzati életet is veszélyezteti, ezért döntöttek a soron kívüli oltásról. A Harvard Egyetem publikációja szerint az oltás nemcsak az anyának, hanem a magzatnak is védettséget biztosít, vagyis a gyermek védetten jön a világra. Merkely végül arra figyelmeztetett, hogy