Szlávik: Az ország átoltottsága messze nem engedi meg, hogy egyelőre nyissunk

"Semmiféleképpen" nem lehet még enyhíteni a korlátozásokon, "ezek mellett a számok mellett nagyon szigorúnak kell lenni", mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a HírTV hétfő esti műsorában. Szlávik János kijelentette:

Szerinte nem szabad még hátradőlnünk, mert ilyen jól állunk Európában az oltottság terén, főleg egy húsvét előtt. A közelgő ünnepről elmondta, hogy

"sajnos én azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a helyzetben mi, akik látjuk a járványnak a dinamikáját, látjuk olykor azokat a fiatalembereket is, akik megbetegszenek, azokat az időseket, akiket éppen a családtagjaik fertőztek meg, mi nem mondhatjuk azt, hogy engedjük a családi rendezvényeket. Az sem igaz, hogy aki be van oltva, az 100 százalékos biztonságban van, mert ez nem így van. Aki be van oltva, az nagyon nagy biztonságban van. Attól függ, hogy melyik oltást kapta, nagy valószínűséggel valóban nem lesz súlyos beteg, de megfertőződhet, esetleg kis mértékben át is adhatja a vírust."