Szlovénia szigorított: hétfőtől csak negatív PCR-teszttel lehet beutazni

Szlovénia hétfőtől szigorított határátlépési feltételein, a beutazáshoz a határon 48 órásnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállamban kell elvégezni, írja az MTI. Az új határrendelet szerint az összes volt jugoszláv tagállam is vörös listára került, ezekbe az országokba a szlovén állampolgárok sem utazhatnak. Azoknak, akik nem rendelkeznek PCR-teszttel, tíz napig tartó kötelező hatósági karanténba kell vonulniuk. A PCR-teszt csak oltással illetve igazolással, hogy az illető már átesett a fertőzésen, váltható ki.

A szlovén kormány április 1-jétől 11-ig teljes zárlatot is elrendelt az országban: lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be, és az iskoláknak ismét online oktatásra kell átállniuk. Korlátozzák a tömegközlekedést, és hétvégi, ünnepnapi menetrendet vezetnek be. A legtöbb üzletnek be kell zárnia, a vállalatoknak és az intézményeknek pedig távmunkára kell átállniuk. Egyedül húsvét vasárnapján lesznek enyhítések. Aznap feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat, és engedélyezik a családi összejöveteleket legfeljebb öt felnőttig, a hozzájuk tartozó gyerekekkel.