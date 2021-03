A magyar kormány egy államtitkára szerint a szezonális hatásoknak köszönhetően nőtt a foglalkoztatottság

Több videót a 444-re!

Támogatom

Kéretlen őszinteséggel elemezte a foglalkoztatottságról szóló legfrissebb statisztikákat az M1 műsorában Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkozáspolitikai államtitkára a Parlamentben. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Indításként közölte, hogy az, hogy februárban havi összevetésben emelkedett a foglalkoztatottak száma, az a szezonális hatásoknak tudható be. Majd azt is kifejtette, hogy a foglalkoztatottsági ráta, ami 2010-ben még 56-57 százalékos volt, mostanra azért nőhetett 72-73 százalékra, mert az EU áttért egy új számítási metődusra, amely szerint már a gyesen, gyeden lévők is foglakoztatottnak számítanak.

Ismertette azt is, hogy az egy éve még 3,3-3,4 százalékos munkanélküliség mostanra 4,4-4,5 százalékra nőtt, ezt a válság hatásának tudta be.

A Központi Statisztikai Hivatal keddi tájékoztatása szerint idén februárban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4,55 millió fő volt, 104 ezerrel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, de 14 ezerrel több, mint januárban. (Via MTI)