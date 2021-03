A tudósok szerint minden bizonnyal új oltásra lesz szükség egy éven belül

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Különböző, a járványban érintett szakterületek kutatóinak konszenzusos véleménye szerint egy éven belül új oltásokra lehet majd szükség a koronavírus ellen, mert a világ aluloltott részein kifejlődhet egy, a jelenlegi vakcináknak ellenálló mutáció.

Öröm az ürömben, hogy az új vírus elleni vakcina fejlesztése zökkenőmentesebb lehet: a know how már adott, így a fejlesztés sokkal kisebb költségű és gyorsabb lesz, és addigra már a gyártókapacitások is kiépülnek, így a második generációs vakcinákat azonnal nagy mennyiségben tudják majd előállítani. Más kérdés, hogy abban a helyzetben különösen hangsúlyossá válik, hogy az oltásokat globálisan is egyenletesen osszák szét, szemben az első hullám gyakorlatával, amikor a világ tehetősebb országai gyakorlatilag felvásárolták a szűkös készleteket a szegényebb országok elől.

Nyilván a jelenlegi helyzetben, amikor vakcinaszűke van, csak elméleti probléma, hogy bár adott országokban nagy arányú átoltottság érhető el, globálisan nagyon alacsony az imunizációs ráta, ezért a vírusnak módja van a gyors mutációra - a mutáció tempója nagyban függ attól, hogy hány fertőzött gazdaszervezetben mutálódhat a vírus.

A felmérésben, melyet az Emberek Vakcinaszövetsége (Peolple's Vaccine Alliance) nevű ernyőszervezet végzett 28 ország 77 szakértőjének megkérdezésével, a válaszadók kétharmada vélte úgy, hogy egy éven belül hatástalanná válhatnak az első generációs koronavírus-oltások. 88 százalékuk értett egyet azzal, hogy a sok országra jellemző alacsony átoltottság új, ellenállóbb mutációk létrejöttére ad lehetőséget. "Mutációk napról napra keletkeznek. Némelyik úgy változik, hogy fittebbé válik az elődeinél. Ezek a szerencsés variánsok aztán sokkal hatékonyabban fertőzhetnek, és kerülhetik ki az immunválaszt, mint a korábbi változatok" - írta erről közleményében Gregg Gonsalves, a Yale egyetem epidemiológus adjunktusa. "Amíg nem oltjuk be az egész világot, nyitva hagyjuk a lehetőséget újabb mutációk kialakulására" - írta. (Via The Guardian)