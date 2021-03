Átmenetileg bezárnak a zuglói bölcsődék

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Koronavírus-teszthez vesz mintát a Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója a Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda egyik munkatársától a Veszprém megyei Pápakovácsiban 2020. november 24-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Átmenetileg, április 1-16. között bezárnak a XIV. kerületi bölcsődék, jelentette be közleményében Horváth Csaba, a kerület polgármestere. Tájékoztatása szerint a rendkívüli szünetet azért rendelte el, mert "a járvány során a bölcsődékben is egyre több megbetegedés fordul elő, egyes tagintézményeket már többször is be kellett zárni".

Mint mondta a Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 tagintézményéből egy jelenleg is zárva tart, a többi 11-ben a beíratott 865 gyermek kevesebb mint fele, 389 veszi igénybe az alapellátást.

A rendkívüli szünet idején két bölcsődében, a Mályva közben és a Róna Parkban szervezik meg a felügyeletét azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei nem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak velük.

Horváth közleményében "megkésett, de helyes döntésnek" nevezte, hogy a kormány az iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozók célzott oltásáról döntött.