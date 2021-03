Az ENSZ vizsgálata megállapította, hogy civilek haltak meg a francia légierő rakétáitól Maliban

Január 3-án dzsihádisták elleni támadásra szálltak fel a francia légierő gépei Maliban. Be is számoltak a sikerről, azt állították, hogy 30 terroristát sikerült semlegesíteniük a 2014 óta tartó Operation Barkhane nevű katonai akció keretein belül. A célpontokat légi megfigyeléssel azonosították.

Francia és mali katonák közös járőrözése Maliban, 2021 januárjában. Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

Két nappal később viszont már arról írtak a francia újságok, hogy helybéliek beszámolói szerint a gépek egy esküvőre összegyűlt tömegre lőtték ki rakétáikat egy Bounti nevű faluban, és 19 civil meghalt. A francia hadsereg szóvivője akkor azt mondta az AFP-nek, hogy „a falusiak beszámolói nem egyeznek az ő megfigyelésükkel”. Magyarul tagadták, hogy civilek estek volna áldozatul a támadásnak.

Egy most befejezett ENSZ vizsgálat azonban megállapította, hogy három fegyveres mellett valóban megöltek 19 civilt is a francia rakéták Bounti faluban, január 3-án. A Reuters egy gyorsjelentésben számolt be a vizsgálatról, a francia hadsereg egyelőre nem reagált. (AFP)