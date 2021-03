Tűzvész pusztít Dél-Dakotában, még a Mount Rushmore-t is lezárták

Több videót a 444-re!

Támogatom

Tűzvész miatt kiürítették és lezárták a négy amerikai elnök hatalmas arcképét mintázó Mount Rushmore-t Dél-Dakotában hétfőn.

A Mount Rushmore 2020. július 3-án Fotó: SAUL LOEB/AFP

A közeli Rapid Citytől nyugatra fekvő lakókerületeket is ki kellett üríteni. A helyi katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a Rapid Citytől északnyugati irányban mintegy 25 kilométerre tomboló lángokat a nyugatról fújó szél kelet felé terjeszti tovább. Eddig legalább 400 embert evakuáltak, és legalább 250 tűzoltó dolgozik azon, hogy megállítsák a lángokat.

A hatóságok szerint „nagyon aktív és veszélyes a helyszín”. Rapid Citytől délnyugatra is tombolnak a lángok, ami miatt a Mount Rushmore mellett több autópályát is le kellett zárni. Egyelőre nem tudják, ki vagy mi okozta a tüzet, ami azért is terjed egyre jobban, mert hatalmas a szél.

(USA Today/MTI)