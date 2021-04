252 halálos áldozata volt szerdán a járványnak, új lendületet vett az oltakozás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Különös hullámzást mutatnak a koronavírus-statisztikák. A hét második felében járunk, ilyenkor az új fertőzöttek száma az előző napihoz képest rendre emelkedni szokott, mert most érkeznek be a hét első felében levett tesztek eredményei. Ma például 40444 elvégzett teszttel 9288 új fertőzöttet azonosítottak, ez jelentős növekedés szerdához képest, ám az előző hét csütörtökéhez képest javult a helyzet, aznap kevesebb teszttel is több fertőzöttet azonosítottak.

Emelkedett a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma is, jelenleg 1512-en vannak intubálva. Kórházban 12062 embert ápolnak, ez kevesebb, mint tegnap.

A halálos áldozatok száma 258, bőven alatta a szerdai abszolút rekordnak, de még mindig felette az elmúlt hét nap mozgóátlagának.

Az oltási program újra lendületet kapott, csaknem 55 ezren kapták meg tegnap az oltásukat a keddi épp csak tízezer után.

A járvány változatos mintát mutat az országban is. Baranyában és Csongrád-Csanádban megdőlt az új fertőzöttek napi rekordja. Ezzel szemben Somogyban, Fejérben, Nógrádban, Komáromban továbbra is egyre erősebb a csökkenő tendencia.