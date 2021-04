Pár napig a szoptató anyákat is előrevették volna az oltási tervben, aztán valaki meggondolta magát

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A napokban számos szoptató édesanyától kaptunk levelet, akik dühösek és csalódottak: az állam napokig azzal hitegette őket, hogy a várandósokkal együtt őket is beoltják, majd kiderült, hogy sztornó az egész. Joggal frusztráltak a szerencsétlenkedés és a káosz miatt, miután napokig telefonálgattak, igazolások után járkáltak járványhelyzetben, végül voltak, akiket azok birtokában is elküldtek az oltópontról. Volt olyan háziorvos, aki még szerdán sem tudta megmondani a hozzá tartozó pácienseknek, hogy mi a helyzet a szoptató nők oltásával.

Képünk illusztráció. Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Pénteken a Semmelweiss Egyetem honlapján jelent meg először a közlemény, miszerint a Szülészeti-Nőgyógyászati Szakmai Kollégium, a Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikák vezetői, valamint a négy orvosképző egyetem Klinikai Járványelemző Munkacsoportjának véleménye alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezte a várandósok koronavírus elleni oltását. Emellett azt is írták, hogy a szoptató édesanyák az előírások szerint bármikor a szoptatás alatt felvehetik az első oltást, majd 5 héttel később az ismétlő vakcinát.



Merkely Béla rektor és Szabó Attila, a Klinikai Központ elnöke arra utasította az egyetemi oltópontok vezetőit, hogy március 27-től extra oltóponton fogadják a várandósokat és a szoptató édesanyákat, akiket soron kívül kell beoltaniuk. A Vakcinainfón történő regisztráción kívül a szoptató anyáktól az egyetemi klinikán történt szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentést kértek, a szülés után egy évvel pedig egy védőnői igazolást a szoptatás tényéről. Csakhogy a koronavirus.gov.hu-n az erről szóló hírből az a részlet már kimaradt, hogy az egyetemen szült nőkre vonatkozik ez az egész, és az is, hogy kinek a beutalója kell hozzá.

A bejelentésnek és a nem teljes körű tájékoztatásnak meg is lett a hatása, szombaton kígyózó sorok alakultak ki a Semmelweis Egyetem oltópontjain, majdnem ezer nőt oltottak be, bár csak százan foglaltak időpontot.

Voltak köztük várandósak és szoptató anyák vegyesen, és sokan beutaló vagy terhesgondozási kiskönyv nélkül is megkapták az oltást. Aznap délutáni közleményében ugyanakkor már azt írta az egyetem, hogy a továbbiakban csak azokat a terhes nőket oltják be a hétvégén, akik rendelkeznek a megfelelő dokumentumokkal. A szoptató kismamáktól pedig azt kérték, hogy a fent említett módon erre a hétre kérjenek maguknak időpontot.

Vasárnap Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter már csak a várandós anyákról beszélt.

Több olvasónk írta, hogy már hétvégén, de legkésőbb hétfő délelőtt próbált beutalót kérni a háziorvosától, viszont azok akkor még nem tudtak semmiről. A megadott négy telefonszám közül, ha egyáltalán sikerült bárhol ügyintézőt elérni, az anyáknak sehol sem tudtak érdemi információt adni:

Volt, akinek azt mondták a 1818-on, hívja a megyei kórházi oltópontját, onnan viszont a háziorvoshoz passzolták tovább.



Volt, akinek azt mondták az egyik számon, hogy szoptató nők április 1. után telefonáljanak.



Volt, akivel az oltóközpont telefonszámán azt közölték, hogy a szoptató anyákat nem oltják, és hogy ezt maga Merkely Béla mondta nekik. Ugyanezzel az anyukával egy másik számon már azt közölték, hogy a szoptató nőket a körzeti orvoson keresztül fogják egy-két héten belül beoltani.



Hétfőn késő este a Másállapotot a szülészetben mozgalom Facebook oldalán jelent meg egy viszonylag kompakt tájékoztató, ebben még ez szerepelt:



„A szoptató édesanyák előzetes regisztráció után, háziorvosi vagy szülész orvosi javaslattal, időpont egyeztetést követően, a szülésről szóló zárójelentéssel, a jelenlegi szoptatás tényéről védőnő által kiállított igazolással érkezzenek az oltópontra. A várandós- vagy szoptató anya hívja fel a háziorvost, vagy szülész-nőgyógyászt, az oltási javaslatért (ez intézhető online EESZT felületen is).”

Az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapjáról lehetett letölteni az említett „Szoptatási igazolásminta védőnők részére” nevű dokumentumot, amit a védőnővel kellett aláíratni, lepecsételtetni. Csakhogy az ehhez szükséges formanyomtatvány kedd délelőttre már szőrén-szálán eltűnt az OKFŐ oldaláról.

Közben kommentekben kezdett terjedni egy hivatalosnak tűnő álláspont, miszerint az oltási munkacsoport valójában nem helyezte magasabb prioritásra a szoptató kismamákat, csupán kikerült az eddigi ellenjavallatok közül a szoptatás. Így emiatt nem tudják soron kívül oltásra küldeni őket. Ennek ellenére volt olyan szoptató anya, akinek a háziorvosa még kedden, szerdán sem tudott semmit.

Mások arról számoltak be, hogy különböző háziorvosok egymásnak homlokegyenest ellentmondó dolgokat mondanak vagy írnak a honlapjukon, ami szintén a központi tájékoztatásban uralkodó fejetlenségére utal.

Vannak, akik beoltják a körzetükbe tartozó szoptató anyukákat vagy megszervezik az oltópontra jutásukat, mások viszont elküldik őket azzal, hogy várjanak, amíg életkor szerint sorra kerülnek. De olyan háziorvosról is beszámolt nekünk olvasó, amelyik még szerdán sem kapott információt a szoptató anyák oltásával kapcsolatban.

És akadtak többen olyanok is, akik minden beutalót, igazolást kijártak maguknak, kedden délután mégis elküldték őket a városmajori oltóponttól, arra hivatkozva, hogy

5 perce kapták az utasítást, hogy ne oltsák tovább a szoptató anyákat, majd a háziorvosok intézik azt.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján Müller Cecília kérte, hogy a várandósok és a szoptató anyák is regisztráljanak. Aztán konzultáljanak a háziorvosukkal, aki majd megállapítja, hogy milyen kockázatnak van kitéve a kismama vagy a szoptató édesanya, és gondoskodik arról, hogy az illető vagy eljusson oltópontra, vagy megkapja az oltást. A soronkívüliség viszont egy szóval sem hangzott el a tiszti főorvos szájából, tehát a legkézenfekvőbb értelmezés szerint ha a háziorvos nem ítéli veszélyeztetettnek a szoptató anya állapotát, akkor majd egyszer sorra kerül, nagyjából isten kegyelméből.

Szerdán végül szintén a Másállapotot a szülészetben Facebookjára került ki egy március 30-án kelt levél, amin Müller Cecília aláírása szerepel, és a megyei/fővárosi kormányhivatalok kormánymegbízottjainak címezték.

Ebben már az szerepel, hogy „a szoptatás önmagában nem kockázati tényező. Ha a szoptató édesanya egészségi állapota miatt kockázati csoportba tartozik (pl. krónikus betegsége van), a szoptatás nem jelent kontraindikációt az oltás felvétele szempontjából.” Továbbá, hogy a háziorvosuk szervezi meg nekik a védőoltás beadását az oltási munkacsoport eljárásrendjének megfelelően. Igazolásra az ő esetükben nincs szükség.

Eközben a kormányzati koronavírus-tájékoztató oldalra azóta sem jelent meg semmilyen hivatalos közlemény a szoptató anyukáknak a Merkely Béla által beígért oltásról, habár az SE oldalán továbbra is az szerepel, hogy őket is oltják. Mivel azonban a minden döntést szentesítő Orbán Viktor szerda esti interjújában is csak várandós kismamákról beszélt, úgy tűnik, ezzel eldőlt a kérdés: a szoptató anyák életkor és egészségi állapot szerint kerülnek majd sorra. Hacsak közben valaki újra meg nem gondolja magát.