Áder ugyanazt üzente az ünnepi beszédével, mint a Fidesz új kampánya

A köztársasági elnök a nagypénteki beszédében a már beoltottaktól azt kérte, mondják el másoknak, hogy az oltásnak többnyire nincs mellékhatása, vagy az nem olyan súlyos, mint a vírusfertőzés, a bizonytalankodók pedig vállalják az oltást.

De Áder János a Fidesz éppen induló kampányára rímelve a politikai szereplőknek is üzent, amikor azt mondta: „Jó lenne, ha mindenki tudatosítaná magában, hogy a járvány nem lehet öncélú politikai játékok, a politikai haszonlesés és az alpári beszólásokban való versengés ideje. A járvány megfékezésén, megállításán, leküzdésén fáradozókba vetett bizalmat megingatni mélységesen erkölcstelen. A szakemberek által engedélyezett oltóanyagok ellen kampányolni embertelen. E kettőből politikai hasznot remélni elfogadhatatlan”. A politikai közszereplőket arra kérte, hogy aki nem tud segíteni, legalább ne ártson.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója is pont pénteken jelentette be, hogy „a Fidesz online kampányt indít annak érdekében, hogy meggyőzze az embereket, ne higgyenek az oltásellenes baloldalnak”. A kormánypárt azt üzeni: „Minden olyan emberélet a baloldal lelkén szárad, amelyről azért kellett lemondani, mert az illető hallgatott a baloldalra és nem vette föl a felajánlott vakcinát.”

A Fidesz most azért nevezi oltásellenesnek az ellenzéket, mert januárban a DK petíciót indított azért, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. A párt akkor azzal indokolta az akciót, hogy a kormány ezzel alááshatja az oltásokba vetett „amúgy is ingatag bizalmat”, ami miatt végül még kevesebben oltatják be magukat. „A DK oltáspárti politikai közösségként viszont fontosnak tartja, hogy minél többen beoltassák magukat, ezért szeretnénk megakadályozni, hogy a kínai vakcina kormányzati propagálása miatt még inkább csökkenjen az oltási hajlandóság” - mondta akkor Varga Zoltán a párt parlamenti képviselője.

Hollik István most arról beszélt, hogy amíg a baloldal petíciót indít, illetve bizalmatlanságot kelt egyes vakcinákkal szemben, „azaz másokat lebeszélnek egyes vakcinákról, lebeszélnek arról, hogy bizonyos típusú vakcinákat elfogadjanak, addig maguknak beadatják az oltást, mint ahogy azt Gyurcsány Ferenc is tette csütörtökön”. Gyurcsány Ferenc egyébként arról posztolt, hogy a Pfizer vakcinájával oltották be.