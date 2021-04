Szijjártó: 40 ezer vakcinát adunk Csehországnak

Magyarország külügyminisztere a Facebookon adott hírt arról, hogy Magyarország májusban 40 ezer adag vakcinával segíti a cseh járványkezelést.

„Mivel mi időben léptünk és a kormány a brüsszeli közös beszerzés mellett nagy mennyiségben keleti vakcinákat is vásárolt, az Európai Unióban élen járunk a lakosságarányos beoltottság tekintetében. Ezért Ausztriához és Szlovéniához hasonlóan mi is segítünk cseh barátainknak, akiknek 40 ezer vakcinát adunk majd május első felében, addigra ugyanis Magyarországon lesz annyi oltóanyagunk, hogy mindenkit be tudunk oltani”