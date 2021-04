Tánccal küldenek reményt a Bethesda Gyermekkórház dolgozói

A Bethesda Gyermekkórház dolgozói is részt vettek a Jerusalema tánckihívásban. Erről egy videót is forgattak húsvétra, amiben a kórház munkatársai - recepcióstól a főorvosig - táncolnak a folyosókon, műtőkben, udvaron, és még a tetőn is. Ezzel egyetlen céljuk van: „reményt adni Nektek, magunknak! A legnehezebb pillanatokban is.”

Mint írják a videóban: „Érted táncolunk. Téged gyógyítunk. Neked küldjük a reményt. Neked, aki a frontvonalon küzdesz. Neked, aki gyermeket nevelsz. Neked, aki kimerülésig elfáradtál. Neked, aki már nem tudsz mosolyogni. Neked, aki gyászolsz. Neked, akit maga alá temet a harmadik hullám. Magunknak, mert csak együtt tudjuk túlélni a járványt.”

A tánckihívás tavaly februárban, a covid kitörésekor kezdett el terjedni, először Afrikában, aztán világszerte, miután az angolai Fenómenos do Semba csapat közzétette a koreográfiáját a dél-afrikai zenész, Master KG Jerusalema című számára.