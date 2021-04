Megkezdődött a bizonyítási eljárás Benjamin Netanjahu korrupciós perében

Megkezdődött Benjamin Netanjahu kormányfő korrupciós pere Izraelben, jelentette a BBC. A mai első tárgyalási napon, amelyen Netanjahu személyesen is megjelent, a nyitóbeszédekkel és az első tanúk meghallgatásával kezdődik a bizonyítási eljárás. Netanjahu februárban formálisan is ártatlannak vallotta magát meghallgatásán.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megérkezik korrupciós pere első tárgyalási napjára a jeruzsálemi bíróságra. Fotó: ABIR SULTAN/AFP

Netanjahut három, egymástól független esetben vádolnak vesztegetéssel, csalással és a közbizalom megsértésével. Perét már többször halasztották a járványügyi korlátozások, illetve legutóbb a két éven belül negyedik előrehozott parlamenti választás miatt.

Netanjahut tehát három külön ügyben, a sorszámuk alapján csak 1000., 2000., és 4000. ügy néven emlegetett esetekben vádolták meg.

Az 1000. ügyben csalás és a közbizalom megszegése a vád, mely szerint Netanjahu a nekik nyújtott kedvezmények fejében értékes ajándékokat - jellemzően szivart és pezsgőt - fogadott el nagyhatalmú üzletemberektől.

A 2000. ügyben szintén csalás és a közbizalom megszegése a vád, eszerint Netanjahu segítséget ajánlott a Yediot Ahronot napilap példányszámának növelésére, cserében azért, hogy a lap kedvező színben tudósítson róla.

A 4000. ügyben a csaláson és a közbizalom megszegésén felül vesztegetéssel is megvádolták. Az ügyészek szerint a miniszterelnökség mellett a vádbeli cselekmények idején hírközlési miniszterként is szolgáló Netanjahu kedvező szabályozási döntéseket ígért a Bezeq Telekom részvényeinek irányító többségét tulajdonló Saul Elovicsnak, ha annak Walla nevű hírszájtja kedvező színben tudósít róla.

Netanjahu bukott barátja, Donald Trump kedves fordulatával élve "boszorkányüldözésnek" minősítette a vádakat.

Az eljárás bizonyítási szakaszában a három bíróból álló bírói tanács tanúkat, köztük Netanjahu több egykori hivatali segédjét is meghallgatja. Elsőként a legsúlyosabb, a 4000. ügyben hallgatnak meg tanúkat, elsőként a Walla hírszájt vezérigazgatóját, Ilan Jesuát, majd a lap főszerkesztőjét, hírszerkesztőjét és hírrovatának vezetőjét is meghallgatják.

Netanjahu jelenleg Izrael átmeneti kormányfője, és bár a legutóbbi választás döntetlen közeli eredményére tekintettel egyelőre nem biztos, hogy sokáig miniszterelnök maradhat, a per ennek nem lenne akadálya. Az izraeli törvények alapján még akkor se kéne lemondania, ha most bűnösnek találnák, erre csupán az összes fellebbviteli eljárás lezárása, vagyis akár évek múlva lenne csak kötelezhető. (Via BBC)