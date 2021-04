Nagy-Britanniában ezentúl kéthetente mindenkinek jár egy ingyen koronavírus-gyorsteszt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Péntektől kezdve minden brit kéthetente jogosult lesz egy ingyenes koronavírus-gyorstesztre, amelyhez akár a postán is hozzájuthat. A ingyentesztre az iskolások és szüleik, illetve mindazok, akiknek be kellett járniuk a munkahelyükre, eddig is jogosultak voltak. A kormány most a teljes népességre kiterjesztette a programot, amitől a járvány újbóli kitörésének kockázatát akarják csökkenteni most, hogy a vakcinációs program sikerére tekintettel lazítottak a szigorú korlátozásokon.

Egy londoni nő koronavírus-gyorstesztet végez magán 2021. március 8-án. A brit kormány tervei szerint április 9-től kéthetente minden britnek jár majd egy ilyen ingyenteszt. Fotó: BEN STANSALL/AFP

A program kritikusai szerint mindez "botrányos" pénzpazarlás. Közéjük tartozik Allyson Pollock, a Newcastle-i Egyetem közegészségügyi professzora is. Szerinte amikor egy vírus elterjedtsége még vagy már ennyire alacsony, akkor sokkal nehezebb kiszűrni a gyorstesztek eredményeiből a hamis pozitívokat, vagyis szerinte nagyon sokan - a hamis pozitívra tesztelők és kontaktjaik - kényszerülhetnek majd fölöslegesen karanténba. Szerinte ilyen körülmények között a tömeges tesztelés "botrányos pénzpazarlás".

A BBC adatai szerint március 18-24 között 4,2 millió ilyen tesztet végeztek az iskolákban és az egyetemeken, ezek közül mindössze 4502 bizonyult pozitívnak.

Nagy-Britanniában a héten tovább lazíthatnak az eddigi korlátozásokon, a következő lépésben, április 12-től minden bolt, illetve az éttermek és kocsmák is újra kinyithatnának. A BBC értesülései szerint Boris Johnson a imunútlevél terveit is ismertethet - ezen tüntetnék fel, ha valakit beoltottak, vagy már átesett a fertőzésen, vagy negatív volt a PCR-tesztje, így jogosult lehet a jövőben már tervezett tömegrendezvényeken való részvételre.

Az imunútlevelek tervét azonban pont Johnson pártjából többen is támadják, a BBC szerint még lázadás is lehet ebből a parlamenti frakciójukban. (Via BBC)