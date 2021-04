Otthonában bántalmazták Bernard Tapie-t, az Adidas és az Olympique Marseille volt tulajdonosát

Erőszakos rablótámadás áldozatául esett Bernard Tapie francia mágnás és neje, Dominique, jelentette a BBC. A rablók Tapie Párizshoz közeli birtokára hatoltak be, majd miután Tapie-t és nejét is otthon találták, mindkettejüket elektromos kábelekkel kötözték meg. Bántalmazták is őket, majd távoztak az ékszereikkel.

Rendőrök Bernard Tapie Combs-la-Ville-i birtokának bejáratánál. Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

A 78 éves mágnás, aki rövid ideig miniszter is volt 1992-93-ban, és 70 éves neje már aludtak, amikor a négy betörő a birtokot védő őröket megkerülve vasárnapra virradó éjjel fél egykor behatolt az otthonukba. A rablók Dominique Tapie haját tépve próbálták kiszedni az asszonyból, hogy "hol vannak a kincsek". A közeli Combs-la-Ville polgármestere, Guy Geoffroy szerint a faggatózásuk hiábavaló volt. "Persze nem volt semmiféle kincs, de az, hogy semmit se találtak, csak erőszakosabbá tette őket" - mondta. Tapie-t például egy bottal fejbe verték.

Bernard Tapie egy 2018. szeptember 27-én, a belgiumi Liege-ben készült felvételen. Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Végül nejének sikerült kiszabadítania magát, és segítséget kérni a szomszédtól. Mivel őt is többször megütötték, a fején sérüléseket szenvedett, kórházba is szállították. "Jól van" - mondta szűkszavúan unokája, aki nagyapjáról is csak annyit közölt, hogy "megviselt, nagyon fáradt".

A rablók végül egy Rolexet és egy másik órát, néhány fülbevalót, karkötőt és egy gyűrűt zsákmányoltak.

A rablók Dominique Tapie haját tépve próbálták kideríteni, hogy "hol vannak a kincsek". Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Tapie az elmúlt években már nem volt állandó szereplője a híreknek, pedig a múlt század kilencvenes éveinek hírhedt figurája volt. Az Olympique Marseille elnökeként bundabotrányba is keveredett, de az egykor a tulajdonában levő Adidas eladásából is botrány lett. Tapie 2008-ban egy választott testület döntése alapján 400 millió euró kártalanítást kapott, mert a testület szerint az állami Crédit Lyonnais bank alulértékelte az eladás előtt a sportszergyártót. 2015-ben aztán egy bíróság arra jutott, hogy a bank valójában nem károsította meg Tapie-t, és kötelezte a mágnást a 400 millió euró visszafizetésére - Tapie a mai napig küzd az ítélet ellen. (Via BBC)